Elezioni Amministrative: oggi pomeriggio i risultati in diretta dallo studio Tv al 'Big' di piazza Bresca

Sono terminate ieri sera le operazioni di voto in provincia e, le attenzioni a Sanremo, sono tutte rivolte a oggi pomeriggio quando, dalle 14.30 inizieranno gli scrutini. L’attesa è a mille, per sapere chi potrà sedere sulla poltrona di sindaco, anche se le indicazioni che si raccolgono in città parlano chiaramente di un possibile ballottaggio, anche se non si sa ancora chi saranno i due contendenti.

Per seguire l’andamento dello scrutinio ci sarà un solo modo, quello di seguire Sanremo News, sia sul giornale che, in particolare, nella diretta video che inizierà alle 14.30 e proseguirà per ore, in una lunga maratona che terminerà solo in serata.

Lo studio televisivo sarà allestito al ‘B.I.G.’, il noto locale di piazza Bresca, con la conduzione di Gianni Micaletto e la regia di Marco Pugno, in collaborazione con Sistel Telecomunicazioni. Le nostre telecamere saranno accese su commenti, risultati e indiscrezioni sul voto. Sono previsti collegamenti in diretta con i point elettorali di Sanremo, ma anche con quelli di Ospedaletti e Camporosso, due delle città dell’estremo ponente coinvolte nel voto Amministrativo a Sanremo, insieme a molte altre.

Seguiremo anche i risultati degli altri comuni: Airole, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, San Biagio della Cima, Soldano, Badalucco, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Riva Ligure, Cervo, Cesio, Chiusanico, Diano San Pietro, Dolcedo, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pontedassio, Ranzo, San Bartolomeo al Mare e San Lorenzo al Mare.

Sarà una lunghissima diretta alla quale sono stati invitati i massimi esponenti politici della nostra provincia e anche i candidati a sindaco di tutte le città coinvolte nel voto amministrativo. Per chi volesse seguire la trasmissione potrà semplicemente andare su Sanremo News, oppure collegarsi sul nostro profilo Facebook.

Chi, invece, vorrà seguirlo comodamente da casa (oltre che sulle altre piattaforme) ed è in possesso di una Smart Tv collegata ad internet, potrà farlo andando sul profilo di YouTube di Sanremo News e guardare la trasmissione dalla propria televisione. Appuntamento alle 14.30.