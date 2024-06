Giochi d'autunno della Bocconi, all'istituto “Fermi-Polo-Montale” la premiazioni degli alunni migliori classificati

Il 4 e il 5 giugno scorsi si sono svolte le premiazioni dei migliori alunni classificati ai Giochi d’Autunno dell’Università L. Bocconi di Milano, che si sono svolti in data 16 novembre 2023. Le classi degli Istituti Fermi-Polo 1G, 4G, 1A, 4A, 4U, 3D, 5U, 5G, 5M e 5D hanno partecipato alla premiazione in Aula Petrognani mentre gli studenti premiati delle classi 1S, 2T, 5T, 3A e 5A dell’Istituto Montale si sono ritrovati per l’avvenimento nell’atrio del proprio Plesso.

Alcuni degli alunni hanno successivamente partecipato nel corso dell’anno scolastico ad altre gare di giochi matematici proposte sia dall’Università L. Bocconi, sia dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli alunni premiati hanno partecipato a diverse categorie dei giochi matematici, suddivisi in base a diversi livelli.

Il Plesso Fermi-Polo ha premiato:

-per la categoria C2 (prima superiore) il primo classificato del CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) è stato Federico Chiappa 1G, primi pari merito per AFM (Amministrazione, finanza e Marketing): Mirko Zallio- Danili Praticò di 1A;

-per categoria L1 (seconda, terza e quarta superiore) il primo classificato del CAT è Bryan Crenon 4G, alunno che si è distinto anche per la partecipazione alla gara nazionlae CAT (i migliori alunni di quarta si confrontano in prove impegnative delle materie tecniche) mentre sempre a pari merito, primi classificati per AFM sono Solena Noaro e Andrea Fusaro di 4A, per il corso Turismo, Gioele Marchetto 4U e per il corso professionale Servizi sociosanitari è risultato primo Anaclo Juan Utani Sullca di 3D;

-per la Categoria L2 (quinta superiore) il primo classificato dell'indirizzo Turismo è stato Stefan Dau di 5U, distintosi per aver partecipato alle finali nazionali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi a Milano; per il CAT il primo classificato è stato Manuel Massardo di 5G, mentre per i corsi professionali si sono classificati primi Manuel Golunski di 5M indirizzo Servizi commerciali e Carlos Raimondo 5D per i Servizi sociosaniatari.

Il Plesso Montale ha premiato:

-per la Categoria C2 (prima superiore) il primo classificato è stato Federico Elia della classe 1S Liceo opzione Scienze applicate;

-per la Categoria L1 (seconda, terza e quarta superiore) il primo classificato del Liceo Osa è stato Simone Zhou della classe 2T e prima classificata dell’indirizzo RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) è stata Claudia Cammareri della classe 3A RIM;

-per la Categoria L2 (quinta superiore) il primo classificato è stato Giulio Repetto della classe 5T Liceo Osa e Lucialla Di Caro per l'indirizzo RIM.

A tutti i migliori classificati è andato un piccolo presente, che resterà un bel ricordo, oltre alle congratulazioni dei Professori e delle Professoresse di Matematica della scuola, delle docenti referenti per i Giochi Matematici Prof.ssa Stefania Molinari (Plesso Fermi-Polo) e Prof.ssa Anastasia Amelio (Plesso Montale) e della Dirigente Scolastica dell'Istituto Fermi Polo Montale, Prof.ssa Federica Di Gaetano, sempre in prima fila per la valorizzazione delle eccellenze.