Quando parliamo delle lapidi con fotoceramica personalizzata come facciamo in questo articolo parliamo di una tendenza abbastanza popolare per quanto riguarda il settore funerario e questo perché è una tecnologia interessante.

Infatti, quest'ultima permette di poter mettere delle immagini fotografiche direttamente sulla superficie della lapide e personalizzando la stessa e questo serve a ricordare una persona che non c'è più e che magari volevamo bene.

Chiaramente si parla di un processo che deve essere affidato a degli esperti nel settore e questo processo permetterà di poter trasferire questa immagine fotografica sulla superficie di una lapide riproducendo magari il ritratto di un defunto in questione e chi l’ha acquistata testimonia di un impatto emotivo non indifferente.

Come prima cosa naturalmente bisognerà selezionare l'immagine del defunto che si vuole utilizzare e in genere un'immagine che sceglie la famiglia o può essere stata la stessa persona che è scomparsa che sapendo che sta arrivando alla fine dei suoi giorni ha scritto un testamento dando tutte le indicazioni del caso rispetto al funerale compreso quale foto avrebbe voluto ci fosse nella sua lapide

A quel punto l'immagine dovrà essere digitalizzata e poi sottoposta a un trattamento specifico perché altrimenti non potrebbe essere applicata su una ceramica e non potrebbe essere trasferita sulla superficie della lapide.

Per quanto riguarda la scelta di quelle immagini di cui dicevamo magari in genere si sceglie quella dove la persona ha un sorriso particolare o quando si trova in un luogo o in un momento nel quale è stato felice e diciamo che l'obiettivo è sempre omaggiare quella persona.

Ma a parte la questione emotiva, che comunque in questi casi è molto importante da prendere in considerazione, bisogna anche capire che la fotoceramica dà delle garanzie rispetto alla durata nel tempo che altre soluzioni non danno.

E questo perché a differenza di una fotografia incorniciata questa riproduzione resiste agli agenti atmosferici e quindi diciamo che ci può essere una conservazione che dura tanti anni.

Una lapide con foto ceramica personalizzata spesso e volentieri viene presa in considerazione

Un altro dei motivi per i quali una lapide con fotoceramica personalizzata viene presa in considerazione perché comunque la stessa è versatile considerando che si possono incorporare anche altri elementi decorativi e parliamo di fiori o incisioni, o simbolo religiosi e tutto ciò permette un qualcosa di molto personalizzato.

Certo bisogna prendere in considerazione tutti gli aspetti anche quelli economici e siccome parliamo di un processo di produzione complesso che richiede il lavoro di specialisti nel settore è chiaro che i costi possono essere più alti rispetto alla classica lapide in marmo o in granito.

Per questo diventa fondamentale il ruolo delle imprese di pompe funebri e dei professionisti che ci lavorano all'interno che sanno sempre che consigli dare da questo punto di vista anche per quanto riguarda questa scelta.

Anche perché di sicuro loro avranno dei punti di riferimento in quel mondo e quindi potrebbero suggerire al cliente a chi rivolgersi in base al budget che comunque lo stesso può mettere a disposizione.