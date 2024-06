Elezioni europee, alle 12 di domenica in provincia di Imperia affluenza al 27,53%

E’ il secondo giorno di voto per le elezioni europee e comunali 2024: i seggi (aperti dalle 7), chiuderanno stasera alle 23, quando inizierà lo spoglio per eleggere i futuri 76 membri italiani del Parlamento europeo. Nella giornata odierna di voto, alle 12, l’affluenza in provincia di Imperia per le comunali risulta essere del 34,72% mentre per le europee del 27,53%.

Ecco i dati dei comuni della provincia di Imperia che hanno votato per le comunali alle 12 di oggi: ad Airole ha votato il 56,38%; a Badalucco il 42,63%; a Camporosso il 37,72%; a Castellaro il 37,18%; a Ceriana il 26,18%; a Cervo il 37,09%; a Cesio il 46,19%; a Chiusanico il 32,53%; a Diano San Pietro il 39,60%; a Dolceacqua il 28,98%; a Dolcedo il 32,07%; a Isolabona il 44,97%; a Mendatica il 48,98%; a Molini di Triora il 52,52%; a Montegrosso Pian Latte il 47,47%; a Olivetta San Michele il 46,75%; a Ospedaletti il 35,92%; a Pigna il 34,52%; a Pontedassio il 41,31%; a Ranzo il 37,78%; a Riva Ligure il 37,46%; a San Bartolomeo al Mare il 38,75%; a San Biagio della Cima il 39,17%; a San Lorenzo al Mare il 47,55%; a Sanremo il 32,81% ; a Soldano il 33,67%; a Vallebona il 35,29%; a Vasia il 31,42% e a Vessalico il 40,84%.

Ecco i dati di tutti i comuni della provincia di Imperia che hanno votato per le europee alle 12 di oggi: ad Airole ha votato il 58,65%; ad Apricale il 22,12%; ad Aquila D'Arroscia il 19,05%; ad Armo il 23,53%; ad Aurigo il 21,48%; a Badalucco il 40,13%; a Bajardo il 25,62%; a Bordighera il 20,01%; a Borghetto D'Arroscia il 13,84%; a Borgomaro il 17,34%; a Camporosso il 40,84%; a Caravonica il 28,26%; a Castel Vittorio il 20,50%; a Castellaro il 36,59%; a Ceriana il 28,00%; a Cervo il 39,46%; a Cesio il 47,09%; a Chiusanico il 33,14%; a Chiusavecchia il 21,43%; a Cipressa il 22,52%; a Civezza il 23,26%; a Cosio D'Arroscia il 27,45%; a Costarainera il 25,20%; a Diano Arentino il %; a Diano Castello il 20,77%; a Diano Marina il 23,23%; a Diano San Pietro il 40,86%; a Dolceacqua il 32,93%; a Dolcedo il 33,47%; a Imperia il 22,94%; a Isolabona il 51,59%; a Lucinasco il 18,30%; a Mendatica il 47,92%; a Molini di Triora il 56,05%; a Montalto Carpasio il 20,83%; a Montegrosso Pian Latte il 47,47%; a Olivetta San Michele il 39,88%; a Ospedaletti il 38,48%; a Perinaldo il 16,21%; a Pietrabruna il 22,78%; a Pieve di Teco il 17,43%; a Pigna il 35,98%; a Pompeiana il 17,21%; a Pontedassio il 42,38%; a Pornassio il 16,25%; a Prelà il 20,30%; a Ranzo il 38,75%; a Rezzo il 20,99%; a Riva Ligure il 35,94%; a Rocchetta Nervina il 18,72%; a San Bartolomeo al Mare il 39,96%; a San Biagio della Cima il 41,41%; a San Lorenzo al Mare il 49,41%; a Sanremo il 34,51%; a Santo Stefano al Mare il 21,86%; a Seborga il 21,00%; a Soldano il 35,33%; a Taggia il 21,66%; a Terzorio il 29,19%; a Triora il 22,98%; a Vallebona il 37,81%; a Vallecrosia il 19,79%; a Vasia il 32,75%; a Ventimiglia il 17,51%; a Vessalico il 37,70% e a Villa Faraldi il 17,43%.