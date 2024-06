Sanremo: strappati nella notte i manifesti del PD "Atto di vandalismo e mancanza di rispetto"

Non è iniziato nel migliore dei modi, a Sanremo, il primo dei due giorni di elezioni. Nella notte, infatti i manifesti elettorali del Partito Democratico sono stati strappati e rimossi.

“Un atto di vandalismo – evidenzia il Pd matuziano – che rappresenta una grave mancanza di rispetto verso il processo democratico e il confronto civile. Ci auguriamo che atti come questi non si manifestino anche durante le operazioni di voto. Noi continueremo ad andare avanti senza farci intimidire da atti deplorevoli come questi”.