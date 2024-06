Sanremo, blitz della polizia: arrestato un uomo in corso degli Inglesi (Foto)

Blitz della polizia nel centro di Sanremo. Questa mattina, sabato 8 giugno, intorno alle 12, una squadra del commissariato è intervenuta per arrestare un uomo in corso degli Inglesi.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo finito in manette si sarebbe intrufolato in uno degli appartamenti presenti lungo la scalinata che porta in piazza San Bernardo, traversa, appunto, di corso degli Inglesi, a pochi metri dal Casinò. Lungo la scalinata che porta all'appartamento in questione, sono state trovate numerose macchie di sangue.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti gli specialisti della Polizia scientifica e le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Imperia, oltre alla Polizia locale.