Elezioni Olivetta San Michele: l'appello al voto del candidato sindaco Adriano Biancheri

Nonostante tutto questo, gestendo le emergenze, siamo riusciti al avviare nuovi progetti partecipando a bandi regionali e statali, la manutenzione straordinaria di due immobili di proprietà comunale, la ristrutturazione del palazzo comunale sia come efficientamento energetico che per il tetto e la facciata, opere di messa in sicurezza del cimitero comunale, l'installazione di pannelli solari in area adiacente il Comune, sopra il tetto del ex ristorante Occitano e vicino alla strada provinciale per ridurre il costo dell' energia per le pompe del servizio idrico comunale, opere di messa in sicurezza in area adiacente Viale Rimembranza, asfaltature in viale degli ulivi, la pavimentazione in via Serro, installazione di nuove telecamere di videosorveglianza interventi di manutenzione sentieri naturalistici, realizzazione del nuovo acquedotto di Fanghetto.