Domenica 23 giugno escursione del Club alpino italiano di Sanremo: si parte da Altare

Il Club alpino italiano di Sanremo è lieto di invitare i soci e i simpatizzanti alla giornata regionale dedicata al Sentiero Italia, il cammino progettato dal CAI che unisce l'Italia in un unico sentiero, che si terrà Domenica 23 Giugno con partenza ad Altare.

L'escursione è di livello turistico, con solo 350 metri di dislivello, e porterà sulla cima del monte Burot, prima cima delle Alpi.

La Domenica si concluderà con un pranzo insieme ai soci di tutte le sezioni della Liguria (con possibilità di menú certificato senza glutine).

Per partecipare e ricevere i dettagli sul trasferimento ad Altare contattate la nostra Sezione telefonando in sede, scrivendo a info@caisanremo.it o scrivendo/telefonando al numero 3391331162 (Giacomo) per formalizzare l'iscrizione entro lunedì 10 giugno."