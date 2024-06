Badalucco: domenica prossima l'appuntamento con la 'Corrida', la corsa per tutti da 0 a 12 anni

La tredicesima edizione della Corrida di Badalucco sarà aperta da un bambino di sei mesi, Emanuele Bianchi, che è il partecipante più piccolo. Ovviamente gareggerà nel percorso allestito per i più piccoli, in braccio al padre. Il fratellino di sei anni Elia, correrà da solo con la sua pettorina.

Forse questa è l’unica manifestazione che può dire di essere aperta a bambini da 0 a 12 anni. La Corrida si svolgerà il 9 giugno, sul terreno del campo sportivo del paese, tra la scuola e due grandi parcheggi, nel quartiere Filippo Boeri, conosciuto fino a sei mesi fa come Regione Premartin. In caso di pioggia tutto: parte sportiva e ludica e consumazione dei pasti, si svolgerà all’interno della vicina grande palestra delle scuole primarie.

In questi giorni, Giampiero Boeri, direttore organizzativo dell’ASD Badalucco 2009, che da sempre organizza l’evento, con la sponsorizzazione fondamentale della locanda “Le Macine del Confluente” e con un finanziamento regionale, coordina tutti i preparativi per una giornata che come al solito dovrebbe portare nel paese più di 500 persone. “I bambini gareggeranno sullo stesso terreno, ma secondo percorsi e tempi differenziati per età. Per cui coadiuvato da diversi soci dell’Asd in queste ore stiamo individuando i tracciati con appositi segnali. Con altri ci stiamo procurando le derrate alimentari”. Nel frattempo un altro team che fa capo al presidente Gianni Boeri Tonen si sta occupando di tutta la parte gastronomica.

Sarebbe infatti errato considerare la Corrida solo una competizione podistica per bambini. Si tratta di una vera e propria festa che apre l’estate badalucchese per i più piccoli, con la partecipazione dei loro genitori e di simpatizzanti dell’ASD Badalucco 2009, che possiede il copyright di questa manifestazione.

“La nostra festa coincide giustamente con la chiusura dell’anno scolastico per i più piccoli e avrà inizio con l’apertura dei cancelli del nostro club e del campo sportivo alle 17:00 – dice Boeri – L’inizio sarà totalmente ludico con la presenza di giocolieri e trampolieri e con il truccabimbi. Quindi uno spettacolo del gruppo la Femme e altre sorprese ci porteranno fino all’orario delle competizioni vere e proprie, circa le 18:30. I partecipanti che si possono iscrivere fino alle 17:30 verranno quindi inseriti nei diversi percorsi, di livello crescente in relazione alla loro età. I più piccoli potranno gareggiare portati dai loro genitori in braccio o in carrozzino, gli altri dovranno partecipare sulle loro gambette.”

Al termine della gare ci sarà la premiazione di tutti i partecipanti, che riceveranno senza distinzione alcuna una medaglia messa disposizione dai magazzini Despar di Badalucco ed un gelato artigianale del Bar Pradio. La premiazione verrà fatta da un ospite di eccezione. E’ l’assessore regionale Marco Scajola che anche quest’anno ha assicurato la sua presenza. Più o meno alle venti, con l’ausilio del nuovissimo e potente impianto di illuminazione, inizierà la seconda fase della Corrida ovvero la festa per tutti con musica e gastronomia. Infatti si aprirà il ristorante della ASD Badalucco 2009, che quest’anno ha fatto le cose in grande con le nuove attrezzature per la ristorazione. Il menù, a costi popolari, prevede coniglio alla ligure, frittelle di baccalà, salsiccia in umido, rostelle ed una marea di patatine fritte. Il tutto accompagnato come sempre da fette del pane di Triora. Le bevande hanno un principe: il Rossese della nota azienda Lombardi. Con la musica a palla, del Dj Riccardo Ghigliazza, di Radio Grock si arriverà alla mezzanotte.