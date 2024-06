Elezioni Sanremo: sopralluogo di Gianni Rolando a San Giacomo con Di Blasio di Andiamo!

Il candidato sindaco del centro destra civico d partitico Gianni Rolando ha effettuato un sopralluogo, accompagnato dal candidato al consiglio comunale di Andiamo! Andrea Di Blasio, in un tratto di strada Senatore Ernesto Marsaglia a San Giacomo. Sotto la lente i diversi avvallamenti del manto stradale, i movimenti franosi pericolosi per la viabilità della zona. “Non ci devono essere differenze tra le strade del centro e dell’entroterra, infatti è necessaria la creazione di una squadra di pronto intervento per la manutenzione costante delle nostre strade”, ha chiosato Rolando.