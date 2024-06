Elezioni Sanremo: Rolando sulla riqualificazione di via Pietro Agosti "Progetti abbandonati da anni"

“Apprendo dai giornali la volontà da parte del candidato sindaco Mager di voler riqualificare via Pietro Agosti. Ma visto che - afferma il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando - Mager è l’erede dell’attuale amministrazione uscente, vorrei ricordare che nel 2019 si parlò del progetto di piantare alberi ad alto fusto lungo la via (era nel programma elettorale di Biancheri), ma il progetto fu abbandonato. Stesso discorso vale per l’installazione di isole ecologiche che era già stata prevista nel progetto di Amaie energia e deliberato dalla giunta a febbraio 2022 ma di esse nessuna traccia.

Infine, come ciliegina sulla torta, nei giorni scorsi è stata abbattuta la panchina in pietra della parte bassa del giardino di Villa Ormond, dal grande valore storico. Se questo è il senso per il “green” e per l’attenzione nei confronti dei beni della collettività - conclude Rolando- l’8 e il 9 giugno c’è la possibilità di cambiare…”