Elezioni Sanremo: il commento di fine campagna elettorale di Antonino Consiglio

"Siamo arrivati al termine di questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che ho iniziato nel mese di gennaio, mettendo tutto l’impegno possibile. Sono stato tra la gente ad ascoltare le problematiche degli abitanti dei quartieri, delle frazioni, del centro di Sanremo, dei commercianti, delle associazioni di categoria, delle associazioni sportive. La criticità maggiore l’ho riscontrata nella mancanza di dialogo degli amministratori con gli abitanti di Sanremo. Ho parlato, ho dialogato, mi sono confrontato, con i cittadini sanremesi e ho trovato molta soddisfazione nel farlo; sono cresciuto in mezzo alla gente, e qualsiasi sarà il mio ruolo nella futura amministrazione, continuerò a confrontarmi con la gente, come ho sempre fatto in quanto Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia (partito di cui faccio parte fin dalla nascita) tramite gazebo, incontri e banchetti. Volevo ringraziare tutti i cittadini che mi hanno ascoltato in questi mesi, tutte le persone che mi hanno sostenuto, la mia fantastica squadra di amici che mi hanno fatto Campagna Elettorale sia tra la gente che sui social e tutta la mia famiglia che, con grande impegno, mi ha supportato e sopportato. Un ringraziamento particolare al Senato Gianni Berrino per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni sperando di far parte della prossima amministrazione per la prima volta,per dare il mio forte contributo per migliore la nostra amata SANREMO! 8/9 Giugno barra il simbolo Fratelli D’Italia e scrivi CONSIGLIO".