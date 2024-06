Elezioni Sanremo: Ethel Moreno, candidata di Fratelli d’Italia, rivolge un appello ai cittadini per il voto (video)

Ethel Moreno, candidata di Fratelli d’Italia, rivolge un appello ai cittadini sanremesi in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Mi rivolgo a chi, come me, crede che Sanremo meriti di più e ritenga necessario un cambiamento nel segno della discontinuità dall’amministrazione uscente. Mi rivolgo a coloro che non vogliono sentire parlare di deviare i corsi dei rii per fare delle discariche, oppure che per riqualificare i parchi storici si debba stravolgere la loro identità, o ancora che questo tipo di raccolta dei rifiuti vada “solo” migliorato e che finalmente si riqualificherà Via Pietro Agosti dopo che è stato promesso già cinque anni fa e non è stato fatto nulla".

"A Voi chiedo la vostra preziosa fiducia: in questi cinque anni ho lavorato per progetti concreti e il mio impegno sarà rivolto, come sempre, ai bambini, ai giovani, agli anziani, alle famiglie, alle fasce deboli, a promuovere lo sport, a incrementare il verde cittadino, a sviluppare progetti con le scuole, alla tutela degli animali ed a porre l’attenzione sulla Sanità"

"Il mio impegno sarà rivolto affinché Sanremo possa avere palestre e impianti sportivi efficienti e possa diventare una città sicura, con un arredo urbano decoroso, con strade in ordine, parcheggi e finalmente una città pulita ed accogliente per i sanremesi ed i turisti A chi come me vuole dare a Sanremo la possibilità di un cambiamento forte, con i valori che contraddistinguono il centro destra, invito ad andare a votare e a barrare il simbolo Fratelli d’Italia scrivendo Moreno".