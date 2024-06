Elezioni Sanremo: ﻿Baggioli, “Lavorare con Gianni Rolando per la sicurezza”

“Ho appreso dagli organi di stampa della vicenda che ha visto un minore rapinato della catenina al collo, avvenuta nei giorni scorsi, e colgo l’occasione per ringraziare i carabinieri per aver arrestato l’autore del furto. Inoltre ringrazio in generale tutte le forze dell’ordine che quotidianamente contrastano la microcriminalità ormai diffusa in città". Così in una nota il candidato al consiglio comunale di Forza Italia Simone Baggioli, a sostegno di Gianni Rolando sindaco.

"L’insicurezza - prosegue Baggioli - è uno di quei temi a cui va dato molto riscontro: un cittadino su due si sente insicuro in città ed è il motivo per il quale bisogna creare un comitato strategico che possa soddisfare le esigenze della città nell’ambito della sicurezza. Noi come Forza Italia lavoreremo insieme a Gianni Rolando e a tutta la coalizione di centro destra, affinché si possa trovare un comune accordo con tutte le forze dell’ordine per una soluzione a questo annoso problema.”