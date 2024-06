Elezioni comunali: Sanremo al centro contro Berrino "In 40 anni ha fatto poco o nulla per il territorio"

La lista civica Sanremo al Centro replica alle parole del senatore Berrino:



"Non sappiamo se sia per la paura di perdere l'ennesima campagna elettorale, come già accaduto a Sanremo nel 2014 e 2019 o in diversi altri comuni della provincia più recentemente, ma l'attacco scomposto del senatore Berrino al sindaco Biancheri risulta goffo e per certi aspetti imbarazzante.



Un politico che vive di politica da 40 anni come Berrino e che in 40 anni ha fatto poco o nulla per il territorio, e si permette di denigrare i 200 milioni di euro di opere che il sindaco Biancheri lascia alla città, è un qualcosa che si commenta da sé. Che a farlo sia poi un senatore che in teoria dovrebbe rappresentare il territorio e avere ben altra caratura, è purtroppo lo specchio del decadimento di alcune istituzioni.



Quanto al suo endormement per Rolando indicato come il "nuovo" e il "futuro", non possiamo non rilevare che una persona che in passato è già stata chiamata ad assumere incarichi pubblici e non è stata all'altezza del compito, non può certo essere presa a modello per il futuro".