Elezioni Amministrative: Simone Baggioli (Forza Italia) “Ospedale di Sanremo fondamentale”

Il candidato al consiglio comunale di Forza Italia a sostegno di Gianni Rolando Sindaco, Simone Baggioli, è intervenuto su un tema molto importante e di grande attualità: la sanità.



“Il sindaco – afferma Baggioli – ha un ruolo fondamentale di tutela della salute pubblica dei propri cittadini. Abbiamo un ospedale, quello di Sanremo, spogliato da tutte le discipline mediche che sono state trasferite ad Imperia. Tutto ciò quando il nostro ospedale ha un utilizzo fondamentale per la provincia di Imperia, in particolare perché serve gran parte dell'estremo ponente assai gettonato dai turisti durante il periodo estivo che vede aumentare la sua popolazione residente, Sanremo infatti raggiunge i 150mila abitanti. Quella del nosocomio matuziano è una funzione primaria e si deve alzare la voce della città, nei confronti di Regione Liguria, per ripensare ai suoi servizi dando una maggiore tutela per tutti".