Elezioni amministrative, senatore Berrino (FdI): "Biancheri è già il passato Rolando il futuro per Sanremo"

“E alla fine arrivó. L’investitura ufficiale, il passaggio di consegne auspicato (ma sappiamo che già solo pensarlo porta sfortuna) tra Biancheri e Mager. Ma non erano quelli che cinque anni fa con Tommasini se ne dicevano di tutti i colori!". A intervenire è il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, dopo l’endorsement del sindaco Biancheri a Mager.



"Ora comunque è chiaro. Siamo grati al sindaco Biancheri di non aver resistito alla tentazione e di averlo pubblicamente detto, così i Sanremesi hanno altrettanto chiaro dove sta la continuità con dieci anni di torpore e dove sta la discontinuità. Chi sta con chi ha ridotto Sanremo ad essere una comparsa sulla scena politica provinciale (avendone però l’appoggio in queste elezioni ) e chi invece vuole che Sanremo torni protagonista, nelle scelte che la riguardano: Riviera Trasporti, Riviera Acqua, posizionamento degli autovelox, pulizia, gestione dei reparti Asl etc. etc. Possono bastare 200 mln di euro di progetti in gran parte ancora da realizzare? No!! Noi pensiamo ancora alla chiusura dei nidi, di Casa Serena, di Sanremo Promotion con le conseguenti perdite in termini di servizi e di occupazione. Il gruzzoletto lasciato in eredità? Una buona amministrazione l’avrebbe speso. Le telecamere? normale amministrazione in un’era tecnologica. Quindi per discontinuità verso questo modo di amministrare, per contrastare chi si combatteva anche pesantemente ed ora sta assieme, la sola opzione è scegliere Rolando Sindaco, appoggiato dai partiti del Centrodestra che governano a Roma. Per offrire alla nostra Sanremo tutti quei contatti immediati che servono per farla tornare grande. Insieme a liste civiche che apportano sensibilità e competenze della società civile".



"E poi non dimentichiamoci in ultimo che gli stessi partiti che appoggiano Rolando - termina Berrino - a breve dopo il voto alle Elezioni europee saranno protagonisti anche in Europa, potendo dare attraverso gli eletti scelti anche dai liguri e dai sanremesi, supporto a quelle politiche europee che possono ulteriormente favorire il nostro territorio”.