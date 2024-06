Divieto di balneazione, fognature cittadine e rapporto con Rivieracqua: il pensiero di Andrea Artioli

“Dai banchi dell’opposizione in consiglio comunale ho sempre stigmatizzato la inadeguatezza dell’amministrazione passata ad affrontare e risolvere i problemi della città, tra i quali anche quello della rete fognaria cittadina, richiedendo ripetutamente un intervento al riguardo”.

Interviene in questo modo Andrea Artioli, Consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni. “In questa lunga campagna elettorale – prosegue - sono tornato sul punto ripetutamente, anche perchè più volte, di cui l’ultima due giorni fa, si sono succedute ordinanze di divieto di balneazione per lo sforamento dei parametri igienici delle acque, causati dalla fatiscente rete fognaria la cui cura adesso compete a Rivieracqua. L’altro ieri sera ho assistito al dibattito di Sanremo News vertente sui lavori pubblici in città in cui un esponente di peso dell’attuale maggioranza, ricandidato nuovamente, diceva che non è possibile intervenire in quanto una proposta del Comune in tal senso, di anticipare le cifre necessarie, era stata respinta da Rivieracqua”.

“In effetti – va avanti Artioli - il Comune aveva proposto nel giugno 2023, dopo mia richiesta in consiglio, di procedere a dei lavori per un importo di 2.539.897 euro, per mettere in sicurezza alcune parti dell’impianto fognario, cui l’ATO idrico a gennaio 2024, con atto della struttura commissariale presieduta da Claudio Scajola, ha dato risposta negativa. A fronte di tale risposta Biancheri e il suo assessore Donzella, che di Rivieracqua é stato anche presidente, nulla hanno detto o opposto al riguardo, rimanendo totalmente inerti. Già lo scorso 12 maggio sottolineavo quindi la necessità che vi fosse una presa di posizione e un intervento al riguardo senza però ottenere risposta fino all’altro ieri sera quando, appunto nel corso del dibattito, é stata sancita la impotenza dell’amministrazione Biancheri ad ottenere da Rivieracqua gli interventi necessari alla città, nemmeno allorché le risorse finanziarie vengano anticipate dal Comune di Sanremo, nel mentre che nell’imperiese la rete idrica e fognaria vengono ammodernate con lavori celeri e imponenti”.

“É proprio questo il dato che più colpisce, ossia la arrendevolezza dell’amministrazione attuale di fronte allo svilimento della città, che ha perso o visto depotenziati negli ultimi 10 anni strutture e uffici (tribunale, reparti ospedalieri, polizia stradale, camera di commercio, inps) nonché reti, servizi e infrastrutture sempre più malridotti (acquedotto, rete fognaria, rete viaria, servizio di trasporto pubblico, filovia, servizio di pulizia urbana e raccolta dei rifiuti). La maggioranza attuale, ricandidata in blocco nelle file a sostegno di Mager, non ha saputo tutelare Sanremo in modo adeguato ed efficace, subendo passivamente decisioni esterne vessatorie per la città senza reagire, per alcuni distratta da altri interessi, piuttosto che per altri semplicemente occupata al mantenimento clientelare di un potere finalizzato solo alla propria autoconservazione”.

“Per questo penso che sia necessario un cambiamento di classe dirigente – termina Artioli - per ritrovare quella spinta ideale ormai esaurita dopo 10 anni di amministrazione Biancheri. Le alternative ci sono e la parola adesso spetta agli elettori. Gianni Rolando, con la sua competenza tecnica e le sue esperienze al vertice nazionale dell’ordine degli ingegneri, può essere la risposta giusta per il rilancio di Sanremo e con la mia candidatura in Forza Italia intendo sostenerlo e aiutarlo”.