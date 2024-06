Ventimiglia, un furgone con pedana per due gemelli di 12 anni affetti da disabilità motoria. Parte raccolta fondi

Una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare un furgone adatto alle esigenze di due gemelli di 12 anni con disabilità motoria. È l’iniziativa lanciata dai genitori, Samantha e Francesco Abate, da Ventimiglia.

Antonio e Alessio sono costretti sulla sedia a rotelle a causa di una mancanza d’ossigeno al momento della nascita.

Il furgone che i genitori intendono acquistare sarebbe munito di pedana, per facilitare il trasporto delle sedie a rotelle. Servirà per accompagnare Antonio e Alessio a scuola, in ospedale e nel centro per la riabilitazione.

La raccolta fondi ha ricevuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/um9kf-un-furgone-per-antonio-e-alessio