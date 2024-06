'La Sanremo che vorrei': temi caldi nella trasmissione sulle opere pubbliche con Artusi, Baggioli e Viale (Video)

Il tema era caldo e la discussione è stata a tratti animata, ieri sera nel corso della trasmissione ‘La Sanremo che vorrei’ sulle grandi opere della città dei fiori, in vista delle elezioni Amministrative di sabato e domenica.

Ospiti di Gianni Micaletto erano: Lucia Artusi (Pd per Fulvio Fellegara), Simone Baggioli (Forza Italia per Gianni Rolando) e Marco Viale (Sanremo al Centro per Alessandro Mager). Temi più dibattuti quelli del palazzetto dello sport e del possibile futuro terrapieno di Pian di Poma, con il materiale di risulta dell’Aurelia Bis.

Indice puntato da Lucia Artusi che considera la struttura una scelta fallimentare mentre Baggioli si è scagliato contro il sistema del leasing costruendo. Per Viale, invece, il terrapiano non sarà possibile, per la presenza in mare della Posidonia.

Si è parlato anche dei lavori a San Martino, sia per lo svincolo dell’Aurelia Bis che per la futura rotatoria. Ma anche del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, del progetto di restyling del porto vecchio e dell’intero waterfront.