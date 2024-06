Espresso Rivera, la consigliera Riolfo: "Si prendano iniziative per inserire le fermate di Imperia e Diano"

La Consigliera Regionale Mabel Riolfo (Vicepresidente del Gruppo Misto) ha presentato un’interrogazione per sapere se la Giunta Regionale intenda intraprendere misure al fine di inserire le fermate di Imperia e Diano Marina nel nuovo collegamento estivo Milano-Ventimiglia e al fine di incrementare i treni nel periodo estivo nella tratta Genova-Ventimiglia.

“Il turismo è un comparto strategico per la Liguria e rappresenta una quota fondamentale dell’occupazione regionale (7,7 % del totale contro il 6% della media nazionale) e del prodotto interno lordo ed è cresciuto del 5,4% nel 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. La Regione ha investito molto nell’aiuto alle imprese turistiche, infatti, con il Patto del Lavoro nel settore del Turismo sono stati stanziati 6 milioni di euro attraverso il Fondo Sociale Europeo al fine di incentivare le imprese turistiche a garantire l’esercizio per periodi più lunghi e favorire una maggiore occupazione. Tuttavia, dopo aver preso atto che verrà istituito un nuovo collegamento ferroviario nella tratta Milano- Ventimiglia, l’Espresso Riviera, che sarà in funzione dal 3 agosto a fine settembre, ho constatato che non fermerà nelle stazioni di Imperia e Diano Marina. La Provincia di Imperia, per incrementare il comparto turistico, necessiterebbe, soprattutto nei mesi estivi, di aumentare la proposta di treni che servono la linea ferroviaria. Il territorio dianese con un milione e 368 mila presenze turistiche a cui si sommano quelle imperiesi rappresenta una fetta importante nell’offerta turistica della provincia”. Lo dice in una nota Mabel Riolfo.

La Consigliera Riolfo ha pertanto presentato un’interrogazione dove solleva la necessità che l’Espresso Riviera preveda le fermate di Imperia e Diano Marina, essendo una tra l’altro capoluogo di Provincia e ha chiesto inoltre di prendere iniziative al fine di incrementare i treni nel periodo estivo nella tratta ferroviaria Genova- Ventimiglia.