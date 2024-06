Elezioni Sanremo, Anima: "Bagno di folla per Moscato e Sindoni al Marinella

Autentico bagno di folla ieri sera al Marinella per Ester Moscato e Alessandro Sindoni, candidati nella lista Anima all'interno della coalizione civica per Sanremo per Alessandro Mager Sindaco. Una festa estremamente simpatica, con invitati provenienti da tutta la città a manifestare il proprio sostegno ai 3 candidati.

"Con Alessandro Mager scriviamo una nuova pagina - ha dichiarato Moscato -, apriamo un nuovo capitolo per la città, che non sarà solo finalizzato al completamento delle grandi opere ma anche e soprattutto alla proposta di nuovi progetti".

"Con Ester e Alessandro - ha invece spiegato Sindoni - abbiamo lavorato dallo scorso agosto per la costruzione di un progetto di città che sia soprattutto più inclusivo. Voglio ringraziare apertamente tutti coloro, e sono tanti, che ci hanno sostenuto e chiedere a tutti un ultimo sforzo in vista del voto di sabato e domenica".

"Arriviamo stanchi ma felici al termine di questa campagna elettorale - ha concluso Mager - dalla quale esco migliorato. Sanremo ha bisogno di guardare avanti, per farlo ha a disposizione il voto di sabato e domenica e sono sicuro che sarà cogliere il senso della nostra proposta. Ho avuto con me 96 candidati che mi hanno fatto l'onore di sostenermi in questi mesi, Ester e Alessandro sono stati veramente due campioni".