Elezioni Amministrative a Sanremo: bagno di folla per incontro di Fratelli d'Italia

Si è svolto ieri sera al ristorante ‘Clash’ l'incontro elettorale dei Candidati Consiglieri di Fratelli d'Italia Luca Lombardi, Elisa Spizzo ed Elisa Balestra. Presente il Sen Gianni Berrino e il Candidato Sindaco del Centrodestra Gianni Rolando.

“Siete moltissimi! La vostra volta e calorosa presenza è la riprova che il nostro partito cresce ed cresciuto grazie ad un grande Presidente Giorgia Meloni ed ad un grande lavoro di tutti gli uomini e le donne che hanno creduto nel suo progetto” ha esordito davanti alla numerosa platea (presenti circa 400 persone) il Sen Berrino.

Sia il Senatore che i candidati alle amministrative di Fratelli d'Italia hanno ricordato l'importanza del voto di sabato e domenica sia per la Città di Sanremo che per l'Europa. Il candidato Sindaco Rolando, ha ricordato l'importanza di scegliere consapevolmente l'amministrazione a cui consegnare la Città di Sanremo proprio in questo particolare momento storico.

Parole ribadite dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Lombardi "Il voto è partecipazione, bisogna andare a votare e fare andare a votare. Se non ci si occupa della politica, la politica si occuperà di noi. Scegliamo bene" conclude Lombardi.