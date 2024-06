Sanremo: pusher albanese arrestato dalla Mobile, aveva 150 grammi di 'coca' e 20mila euro in contanti

Gli agenti della Squadra Mobile di Sanremo hanno arrestato un albanese di 53 anni (H.H.), incensurato, mentre stava vendendo cocaina ad un giovane italiano.

Dopo l’arresto, nella sua abitazione sono stati trovato circa 150 grammi di altra cocaina oltre a 100 di hashish e marijuana, nascosti in oggetti appositamente creati per nasconderla.

L’albanese, che non lavorava, è stato inoltre trovato in possesso del materiale utile al taglio ed al confezionamento delle dosi e di un ingente quantitativo di denaro contante, poco meno di 20mila euro, che si ritiene possano essere il frutto dell’attività illecita. Ora è in carcere a Sanremo.