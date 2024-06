Sanremo, 19enne straniero ruba auto di lusso in corso Marconi e poi prende a calci i poliziotti e la Volante

Un tunisino di 19 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Sanremo, poichè trovato a bordo di una autovettura di grossa cilindrata mentre tentava di rubarla.

Erano le 6 del mattino quando un equipaggio della Squadra Volante è intervenuta in corso Marconi, per una persona che cercava di rubare un’auto. Gli agenti hanno così scoperto il giovane che, alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga. Il giovane è stato bloccato ma, al fermo ha iniziato a scalciando e colpire gli agenti per scappare, ma è stato bloccato tempestivamente.

Immediatamente si è avvicinato il proprietario del veicolo che, poco dopo, si è accorto anche del furto del proprio telefono cellulare lasciato in auto. Il giovane, per tutta la durata dell’intervento ha continuato con le violenze danneggiando anche l’auto della Polizia e il soffitto della camera di sicurezza dove è stato sistemato.

L’intervento di polizia è terminato con l’arresto del 19enne per tentato furto, resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale, oltre che per il danneggiamento dell'auto. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’arresto è frutto di un intenso controllo del territorio operato dal personale della Squadra Volante, grazie al quale l’autore di un reato contro il patrimonio, peraltro irregolare sul territorio italiano, è stato assicurato immediatamente alla giustizia.