Grande festa per il fine scuola all'Ic Sanremo Ponente: lanci di farina e uova per le strade (Foto)

Con l'inizio di giugno si avvicina anche la chiusura dell'anno scolastico e per i ragazzi arriva il momento degli ultimi saluti ai compagni e agli insegnanti, con conseguenti ultimi momenti di goliardia tutti insieme.

Tra questi i ragazzi dell'Istituto comprensivo Sanremo Ponente, che in via Panizzi si sono lasciati andare a lanci di uova e farina lungo la strada, con anche il lancio di qualche petardo e fumogeno, in un clima che può aver creato qualche disagio a chi aveva parcheggiato la macchina o la moto lungo la strada, ma senza portare alcun tipo di danno, solo un po' di disordine figlio dell'estate ormai in arrivo.