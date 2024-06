Sanremo: 10 anni da Sindaco, a palazzo Bellevue il saluto di Alberto Biancheri ai dipendenti (Foto)

Un saluto informale, come è stato lui per 10 anni alla guida del Comune, ma anche a tratti commovente. A fine servizio mattutino il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha voluto salutare tutti i dipendenti, i consiglieri comunali e gli assessori.

“Lo abbiamo detto sempre – ha sottolineato – nei comunicati, durante le conferenze e alle presentazioni. Ma lo pensavamo e lo pensiamo veramente. Grazie a voi abbiamo fatto questi 10 anni importanti per la città. Non faccio nessun nome perché ci siete tutti e vi ringrazio per il lavoro fatto. Mi permetto solo di farne uno, quello di Silvia (la sua segretaria) perché si è beccata tutte le angherie possibili ed è sempre stata gentile e cordiale con tutti”.

Poche parole, quelle di Alberto Biancheri che oggi ha salutato il Comune al termine di 10 anni di mandato. Sono stati anni difficili, con tanti progetti nei due programmi elettorali e senza dimenticare i momenti bui, soprattutto quelli dell’inchiesta sui ‘furbetti del cartellino’ e del Covid. Il sindaco ha ringraziato tutti, uno per uno e qualche lacrimuccia è scesa.

Dieci anni non si cancellano facilmente e, ne siamo certi, non sarà facile per il nuovo sindaco (qualunque sia) ricominciare da zero. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati tanti aneddoti dei 10 anni con Alberto Biancheri e, ovviamente, alla fine sono saltati anche i tappi dalle bottiglie per festeggiare con il buffet offerto dal Sindaco.