Con un torneo di burraco, service del Lions Club Sanremo Matutia a favore delle esigenze del territorio

"Il Lions Club Sanremo Matutia ha organizzato un services in favore dei bisogni del nostro territorio.

Sabato ha avuto luogo un torneo di burraco i cui proventi saranno interamente utilizzati per venire incontro ai bisogni ed alle esigenze del nostro territorio che ha precarietà sia a livello economico che sociale. La competizione si è svolta al circolo Tennis Sanremo con la partecipazione del presidente Massimo Gangale che ci ha riservato un accoglienza calorosa e amichevole. I partecipanti che hanno affollato i 16 tavoli verdi per un totale di 64 giocatori provenivano da tutta la provincia, da Alassio, da Albenga, da Roverino, da Arma di Taggia e naturalmente molti locali dei club viciniori. Si sono iscritti sia in quanto animati dalla giusta causa che per accaparrarsi i magnifici premi messi in palio da soci del club Matutia che generosamente hanno donato bellissimi oggetti!

Il gioco delle carte oltre a soddisfare una esigenza economica, in questo caso, ha avuto il compito di rinsaldare vecchie amicizie tra Lions e si è creato all’interno della sala del Tennis un clima di vera solidarietà e collaborazione. Alla premiazione hanno partecipato Aurelio Negro presidente della zona B che ha sottolineato come l unione di più club animati da stessi obiettivi possano portare risultati eccellenti, la presidente del Matutia Sandra Solerio che ha rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti agli organizzatori che si son dati da fare per la riuscita della manifestazione nonché al nostro amico arbitro Roberto Crivelli che ci segue ormai da anni monitorando le partite in corso, alle diverse socie del club tra le quali la sottoscritta che da 12 anni è impegnata nell’organizzazione di questi Tornei benefici.

I risultati delle quattro prove previste dal regolamento sono stati i seguenti.

1° premio PREVIATI EMILIANA PADELLARO LEA

2° premio VERCESI GLORIA DONA M.TERESA

3° premio LANTERI ADELINA TACCHI GRAZIA

PREMIO LIONS DOMENICO FRATTAROLA con la moglie Graziella

PREMIO TECNICO Delfino Chicca con Elena Gervasio

Altri premi Ballestra Mluisa con Marina Rulfi, Daniela Setaiolo con Elena Gervasio, Helena Malaciska con Marta Balestra, Rossi Gabriele con l’amico Perino Gianbeppe, Mino Casagrande con la moglie Mary. A conclusione della giornata è stato offerto un ricco rinfresco con l'appuntamento alle prossime competizioni autunnali!!

Addetto stampa Mluisa Ballestra".