Sicurezza a Sanremo, il candidato Sindaco di centro-destra Gianni Rolando: “Nei primi cento giorni 5 nuovi agenti di Polizia Locale”

Sicurezza, il candidato Sindaco di centro-destra Gianni Rolando: “Nei primi cento giorni 5 nuovi agenti di Polizia Locale”



“La sicurezza - afferma Rolando - è una priorità del nostro programma elettorale, perché cittadini e turisti devono vivere Sanremo in serenità a tutte le ore del giorno e della notte e in tutte le zone della città. Una delle prime azioni che metteremo in atto nei primi giorni di mandato, sarà l’inizio dell’iter per potenziare il Corpo di Polizia Locale con cinque nuove assunzioni. Un punto di partenza per arrivare, durante il percorso amministrativo, ad istituire il Vigile di Quartiere e di Frazione, partendo dalle zone più “ a rischio”, un agente che deve diventare il punto di riferimento dei cittadini nella loro zona di residenza e/o lavoro. Questo è uno dei punti che intendiamo sviluppare, perché Sanremo è Sanremo se è SICURA”.