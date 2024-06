Elezioni, Mager: Giornata mondiale della bicicletta, Sanremo ha un potenziale immenso

Ieri si è celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale della bicicletta, mezzo di trasporto intramontabile e con un ruolo fondamentale nella nuova mobilità urbana green e sostenibile.

Sanremo, con la sua straordinaria pista ciclabile e con i suoi collegamenti con l’entroterra, il Piemonte e la Francia, ha un potenziale immenso dal punto di vista turistico e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei luoghi più apprezzati dagli amanti delle biciclette.

“Nel prossimo futuro – dichiara Alessandro Mager, candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo - per noi sarà importante valorizzare queste infrastrutture come meritano: per la ciclabile migliorare elementi come l’illuminazione e ottimizzare la ricucitura con la città; per l’entroterra, il Parco delle Alpi Liguri, il Piemonte e la Francia, migliorare i collegamenti anche grazie al rinnovamento delle vie del Sale, con il bando AlCoTra da 3 milioni di Euro cui partecipiamo insieme a Limone Piemonte e Mentone”.

Sanremo, capofila di 38 comuni, è e continuerà ad essere in prima linea per incentivare e far crescere l’uso della bicicletta.