Elezioni Amministrative: Fellegara "Un piano per rilanciare il settore agricolo e floricolo di Sanremo"

Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo, punta a rilanciare e sostenere il settore agricolo e floricolo della città. Sebbene, nell'immaginario collettivo, la floricoltura non sia più considerata il principale motore economico di Sanremo, essa continua a rappresentare un comparto fondamentale sia in termini di valore che di occupazione, grazie al ruolo cruciale svolto da numerose aziende cooperative e commerciali.

Fellegara riconosce che il comparto agricolo e floricolo necessita di un supporto adeguato per affrontare le sfide attuali e future. Tra le sue proposte principali c'è la valorizzazione dell'Istituto Sperimentale di Corso Inglesi e dell'Istituto Regionale per la Floricoltura, istituzioni chiave per il progresso e l'innovazione del settore. Intende inoltre istituire un sistema di riconoscibilità del prodotto basato sul brand "Sanremo", riconosciuto a livello mondiale come garanzia di qualità.