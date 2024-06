"La chiave della Torre", a Ventimiglia la presentazione del libro di Elisa Milano (Foto)

Offrire ai bambini un’immagine della donna diversa da quella tradizionale è lo scopo del libro "La chiave della Torre" di Elisa Milano che verrà presentato giovedì 20 giugno alle 16.30 al chiosco di Twenty Milles nei giardini Tommaso Reggio a Ventimiglia.

La storia, narrata dalle illustrazioni di Paolo Formichi, parla di Giada, una principessa che non si arrende e che vuole uscire dalla torre in cui è rinchiusa per scoprire il mondo. Non aspetta l’aiuto di principi e cavalieri ma utilizza le proprie risorse e crede nei suoi desideri.

È inserito all’interno della collana ”Tempo lento” dedicata alle fiabe, genere a cui appartiene e di cui detiene tutte le caratteristiche tradizionali. Siamo testimoni del viaggio di Giada, della sua crescita e abbiamo la possibilità di farla nostra e di imparare che anche noi possiamo credere nei nostri desideri.