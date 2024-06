Bordighera presenta “Un Mare di Eventi - Estate 2024”: tanti appuntamenti di enogastronomia, musica, arte, cinema, sport e ballo

“Un investimento di oltre € 210.000 con l’obiettivo di coinvolgere ogni fascia d’età e promuovere il territorio con un’offerta che attragga nuovi flussi turistici oltre che consolidare quelli esistenti, come definito dal nostro Piano Strategico del Turismo.“ commentano il Sindaco Ingenito e l’Assessore Rodà. “Agli appuntamenti presenti nel calendario “Un mare di Eventi – Estate 2024”, che sono organizzati direttamente dal Comune di Bordighera, si affiancheranno poi le manifestazioni realizzate dalle associazioni grazie al contributo economico da parte dell’Amministrazione e con il patrocino della Città. A tutte queste realtà va il nostro ringraziamento per la preziosa collaborazione.”

Tante le location, tutte prestigiose, per garantire a ogni proposta la miglior scenografia: il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, i giardini Lowe, il paese alto e il centro città, la Rotonda di Sant’Ampelio, il lungomare Argentina e il porto turistico.

Entrando nel merito del calendario, giugno sarà il mese dell’attesissimo Un Paese di Sapori (a cura di Confcommercio, 27-28 giugno) e delle prime serate di Ping Pong in Giardino, un appuntamento che si rinnoverà fino a settembre.

Il 1 luglio prenderà il via il programma di animazione estiva Bordighera Sun&Fun (che proseguirà fino al 1 settembre). Nel corso del mese, la musica avrà le sonorità di Touscouleurs (16 e 23 luglio), prestigiosa rassegna di world music, e dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Bordighera (26 luglio) e della Banda Borghetto San Nicolò (21 luglio). Dopo il grande successo degli anni scorsi, tornerà Cinema in Giardino (5, 13, 19, 27 luglio) mentre chi ama ballare si divertirà con Balliamoci l’Estate (6 luglio). Luglio è anche il mese di Un Mare di Sapori (a cura di Confcommercio, dal 29 al 31 luglio), tre giorni in cui il lungomare Argentina diventa centro dell’alta qualità enogastronomica propria dei ristoratori bordigotti. Infine, due appuntamenti all’insegna di sport e ambiente con Alla scoperta di Bordighera Blu Park (24 luglio) e con Sport in Porto e Per Amore per il Mare (27-28 luglio) presso l’approdo turistico Bandiera Blu.

Nella prima metà del mese di agosto sempre tanta musica con E…state in Tenco – Bordighera d’Autore (2–3 agosto), la rassegna che porta nella città delle palme il grande cantautorato e ancora con Touscouleurs (12 agosto), con l’Orchestra Sinfonica Bordighera (1 e 7 agosto) e con la Banda Borghetto San Nicolò (5 e 24 agosto). Il paese alto si trasformerà anche quest’anno in un suggestivo museo en plein air con Aspettando Agorà (13-14 agosto) e poi con Agorà Arte in Piazza (dal 16 agosto al 15 settembre) e il suo ricco programma di concerti, rappresentazioni e incontri che andrà avanti fino a settembre. Ci sarà nuovamente in centro città il Book Festival (dal 22 al 25 agosto), l’evento che dedica un fine settimana al mondo della lettura e dell’editoria con stand espositivi, presentazioni, reading. Per festeggiare tutti insieme il 15 agosto l’appuntamento sarà con la musica dal vivo, il dj set e lo street food di FerraGhiotto – Ferragosto Bordigotto, mentre la tradizionale Giornata commerciale del Ribasso (a cura di Confcommercio) si terrà domenica 11 agosto.

Il Mare di Eventi di Bordighera saluterà l’estate a settembre con BeerinBò (a cura di Confcommercio, 6-7 settembre), festival che unisce l’eccellenza della gastronomia locale con alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani.

Infine, fino al 27 ottobre continuerà “Inside Monet VR Experience”, la prima mostra “en plein air” d'arte digitale per vivere un’esperienza immersiva nei capolavori del padre dell’impressionismo francese.

In questi giorni è in distribuzione la cartolina “Un Mare di Eventi – Estare 2024”, anteprima del calendario; informazioni più dettagliate su spettacoli, orari e location saranno presentate nella brochure dedicata, su affissioni, sul ledwall presso i giardini del Palazzo del Parco e naturalmente su www.visitbordighera.it

In allegato all'articolo il programma degli eventi