Salone del Mobile 2024: 5 novità di Design da non perdere

In occasione del Salone Internazionale del Mobile 2024 sono arrivati a Milano appassionati di design da tutto il mondo. Tra le numerose creazioni esposte, non sono mancati arredi in grado di stupire i visitatori della fiera. In questo post, sono selezionati cinque dei migliori prodotti presentati alla 62esima edizione: il Divano Parka di Poltrona Frau, il Tavolino Ghiblim di Giorgetti, il Divano Notturno a New York di Cassina, il Mobile Bar Hive di Baxter e la Poltrona Orbis di Poliform. Sono opere che incarnano non solo l'eccellenza del design italiano, ma rappresentano anche il futuro dell'arredamento di interni.

1. Divano Parka di Poltrona Frau

La partecipazione di Poltrona Frau al Salone del Mobile è sempre attesa dagli amanti del settore. I suoi prodotti sono la massima espressione dell'artigianato di lusso, tra modernità e maestria. Nella nuova collezione, il vero protagonista è il Divano Parka di Draga & Aurel. L'idea è di creare un divano versatile e memorabile, proprio come il giaccone che ha rivoluzionato lo streetwear degli anni '90.

Caratteristiche principali:

· Stile vivace: La silhouette arrotondata e voluminosa trasmette serenità. L'ampia gamma di colori accesi, tipici della tradizione africana, enfatizza ancor più il carattere deciso del divano.

· Comfort ottimale: La comodità rimane la priorità assoluta delle sedute di Poltrona Frau. Il divano Parka sa offrire alte prestazioni a livello di comfort, grazie al volume generoso e al supporto elevato dei cuscini imbottiti.

· Sistema modulare: Il Parka è più che un semplice divano, è un intero sistema di sedute. Può essere configurato in tante combinazioni diverse: è lo specchio di chi lo sceglie. Parka assume le forme che vuoi e si adatta perfettamente a ogni interno.

2. Tavolino Ghiblim di Giorgetti

Giorgetti porta al Salone del Mobile 2024 arredi originali e caratteristici. Il Tavolino Ghiblim disegnato da Forma77 è l'articolo più suggestivo e particolare.

Caratteristiche principali:

· Materiali pregiati: Ogni piano del tavolino può essere personalizzato usando materiali e finiture diverse. Il metallo, il legno, il marmo e la pelle danno vita a combinazioni singolari ma raffinate.

· Look di impatto: Il Tavolino Ghiblim ha una struttura geometrica che crea effetti tridimensionali. Ghiblim è il pezzo di arredo che, in qualunque stanza si trovi, concentra l'attenzione su di sé.

· Versatilità: Ghiblim è progettato per aggiungere un tocco di ricercatezza a qualsiasi ambiente. È perfetto come coffee table, ma anche come tavolino basso da tenere in salotto o persino nelle sale d'attesa più cool.

3. Divano Notturno a New York di Cassina

Cassina, sinonimo di design contemporaneo, ha presentato delle novità degne di nota. Il progetto più straordinario è senza dubbio il Divano Notturno a New York, l'ultimo tributo del designer Gaetano Pesce scomparso di recente. Si tratta di un divano fuori dal comune, che merita di essere approfondito.

Caratteristiche principali:

· Concetto artistico: Dopo il divano Tramonto a New York, Gaetano Pesce realizza l'omaggio finale alla città che non muore mai. Notturno a New York non è un divano qualunque, è una vera e propria opera d'arte.

· Edizione limitata: Sono solo cinquanta i pezzi dell'edizione limitata di Notturno a New York. Ogni divano è dotato di targa in acciaio con numero inciso a laser, a testimoniare l'autenticità dell'articolo. Un'opera imperdibile per i veri appassionati di design.

· Design visionario: Ogni elemento è parte di una scena: i braccioli e le sedute sono i grattacieli illuminati. Lo schienale centrale è la luna in orizzonte.

4. Mobile Bar Hive di Baxter

Creatività e raffinatezza sono i capisaldi dei nuovi arredi firmati Baxter. Tra questi, il Mobile Bar Hive di Pietro Russo ha tutte le carte in regola per diventare un complemento di arredo iconico.

Caratteristiche principali:

· Geometrie di specchi: Hive è disegnato come un alveare di api. Ogni ripiano specchiato crea giochi ottici, grazie alle superfici di forma esagonale che si alternano tra loro.

· Funzionalità elevata: Oltre all'effetto visivo, Hive offre ampi spazi per conservare ed esibire bottiglie e bicchieri in maniera lussuosa.

· Modello esclusivo: Il Mobile Bar Hive non ha eguali sia per il design anticonvenzionale che per le combinazioni di legno pregiato e metalli raffinati. Se vuoi stupire gli ospiti più esigenti, questo mobile fa per te.

5. Poltrona Orbis di Poliform

In occasione del Salone del Mobile 2024, sono stati svelati anche i nuovi prodotti Poliform. La Poltrona Orbis di Emmanuel Gallina rappresenta al meglio l'essenza elegante e conviviale del brand di lusso.

Caratteristiche principali:

· Materiali premium: Poliform riveste le sue poltrone in tessuti di alta qualità. La struttura solida e duratura di Orbis viene impreziosita da un'ampia selezione di materiali di valore.

· Seduta ergonomica: Orbis è progettata per sostenere il corpo in modo naturale e per ridurre la tensione muscolare. L'azienda si dimostra attenta non solo all'estetica dei prodotti ma anche alle loro capacità di performance.

· Stile contemporaneo: La poltrona segue delle linee moderne e pulite che si integrano in qualsiasi ambiente con armonia.

Puoi scoprire tutte le novità del Salone del Mobile 2024 su Tomassini.com, un sito dedicato all’arredamento con oltre 5.000 prodotti del Design Made in Italy, dove troverai a disposizione un intero team di architetti, pronto ad aiutarti nella progettazione dei tuoi spazi.