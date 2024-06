Ventimiglia, il vice quesotre della polizia Andrea Migliasso nuovo commissario

Il Questore di Imperia Andrea Lo Iacono ha ricevuto nel proprio ufficio il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Ventimiglia Vice Questore della Polizia di Stato dr. Andrea Migliasso.

Originario di Torino, ha conseguito nel 1996 la laurea in Economia e Commercio, nel 2000 in Scienze Politiche, entrambe presso l’Università di Torino, e nel 2006 in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università di Catania.

Nel 1996 ha svolto il servizio di leva come Agente Ausiliario della Polizia di Stato e nel 2003 ha frequentato il 94° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato.

Nel 2008 ha frequentato il corso di Ordine Pubblico presso il Centro di Formazione di Nettuno e nel 2014 il corso di Sistema di Indagine presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia.

Nel corso degli anni ha prestato sevizio alle questure di Torino, Cuneo, Asti e Milano. In questa sede, l’ultima prima del suo arrivo a Ventimiglia, ha diretto alcuni commissariati, tra i quali il centralissimo Commissariato Sezionale Sempione.

Al nuovo Dirigente vanno i migliori auguri del Questore.