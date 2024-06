Riviera: È nato il gruppo di lavoro Palme, monocotiledoni arboree e cicadacee monumentali della Società Botanica Italiana.

Venerdì 17 maggio, in occasione del Convegno “Il FASCINO DELLA BOTANICA – Stato delle conoscenze e problematiche degli alberi monumentali in Italia” organizzato dal Gruppo di Lavoro per gli Alberi Monumentali della Società Botanica Italiana presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Bari, è stata presentata la Commissione interna al Gruppo di Lavoro dedita a Palme, monocotiledoni arboree e cicadacee monumentali.

Promotori della commissione interna sono Francesco M. Raimondo (Direttore di PLANTA), Ignazio Camarda (Coordinatore del Gruppo di Lavoro degli Alberi Monumentali SBI), Claudio Littardi, Bernabé (soci SBI e membri del Gruppo di Lavoro degli Alberi Monumentali), José Moya e José Plumed. Per Sanremo e la Riviera si ampliano le occasioni per valorizzare ulteriormente il ricco patrimonio storico e culturale dei giardini. In questi anni sono notevolmente cresciuti l’interesse e l’attenzione verso gli alberi monumentali e assistiamo sempre più ad una maggiore presa di coscienza di questo prezioso patrimonio botanico, ambientale, storico, culturale.

Passi avanti sono stati fatti anche nei confronti delle tecniche colturali e del rispetto della biologia e fisiologia degli alberi vetusti e monumentali. Ma, per quanto riguarda le palme, altre monocotiledoni e cicadacee, le segnalazioni non sono molte. Probabilmente c’è ancora molto da fare per dare loro l’apprezzamento che meritano. Le palme e le grandi monocotiledoni come Yucca, Dracaena, ecc., fanno parte anche loro di un patrimonio botanico di grande interesse, particolarmente localizzato nei giardini storici della Riviera e delle regioni con il clima più temperato del Paese. Non dimentichiamo che, pur trattandosi nella maggior parte dei casi di piante esotiche, palme, cicadacee e altre monocotiledoni, queste piante hanno dato vita a veri e propri paesaggi culturali di grande interesse. Sanremo ha già registrato all'Albo Regionale palme monumentali che crescono nei giardini storici di Villa Ormond, parco Marsaglia e aiuola dello Zampillo.

La neonata Commissione interna al Gruppo di lavoro per gli Alberi monumentali si propone di diffondere la conoscenza, lo studio, la cura e la gestione oltre che la diffusione e promozione di queste piante stimolando iniziative di partecipazione con i partner della SBI oltre a collaborare con la Regione Liguria e l'area del Ministero delle Politiche Agricole, Sovranità Alimentare e Foreste, responsabile degli Alberi monumentali in Italia.