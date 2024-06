Borsa di studio Zonta Sanremo a Hasnae Rhamnia, giovane studentessa del Cassini

La borsa di studio Young Women in Public Affairs della sezione sanremese di Zonta International, e’ stata consegnata nei giorni scorsi al Casino’ di Sanremo durante la presentazione del libro di Raffaella Ranise “Le regine inglesi”, alla studentessa del quarto anno del liceo Classico Cassini Hasnae Rhamnia.



Ad illustrare le motivazioni la presidente di Zonta Sanremo Fernanda Littardi: “Negli ultimi cinque anni Hasnae è stata attivamente coinvolta nel volontariato sia presso la nostra biblioteca cittadina che nell'Associazione Ligustico. Durante questo periodo, ha dimostrato un notevole impegno nel servire la sua comunità e nel promuovere l’alfabetizzazione. La passione di Hasnae per la letteratura, in particolare il suo profondo interesse per le opere di Dante Alighieri, è stata evidente durante il suo lavoro di volontariato. Si avvicina alla letteratura con curiosità ed entusiasmo e il suo amore per la lettura è davvero stimolante.



Hasnae è una ragazza davvero speciale che possiede una rara combinazione di creatività, disciplina e coscienza sociale. Il suo coinvolgimento in attività sociali riflette la sua genuina preoccupazione per il benessere degli altri e il suo desiderio di avere un impatto positivo sulla società.



La vorace passione di Hasnae per la letteratura la distingue e dimostra il suo impegno per l'apprendimento permanente, unita al suo forte lavoro,

l'etica e la dedizione al servizio comunitario, l’hanno resa una candidata ideale per la borsa di studio”. A consegnare la borsa di studio, oltre alla Littardi, anche Renata Vallo’, area director dell’area 3 del distretto 30 ed alcune socie zontiane.