Elezioni, Cernuto e Galati per Sanremo città della musica

I candidati Fabrizia Cernuto e Cristiano Galati (Idea Sanremo) hanno presentato la propria candidatura con un incontro rivolto ai propri sostenitori svoltosi presso il point della lista che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Mager, della coalizione civica per Sanremo.



Nel corso dell’appuntamento sono state presentate le iniziative portate avanti dai due candidati come contributo al programma elettorale, in particolare sotto il nome di “Sanremo città della musica”, ma non solo.



Ad introdurre Fabrizia Cernuto e Cristiano Galati è stato proprio Alessandro Mager, presente all’evento; tra i temi trattati il legame tra la Città dei Fiori e la musica, il Festival, la proposta di dare vita ad una scuola di alta formazione musicale, la creazione di un indotto che possa far lavorare la città tutto l’anno, la creazione di una Fondazione in partecipazione come strumento di coordinamento delle varie attività dal punto di vista turistico con una cabina di regia, le consulte di quartiere come nuovo contatto diretto tra i cittadini e l’amministrazione, la legge antispreco.



“Ringraziamo Alessandro Mager – hanno affermato Cernuto e Galati al termine dell’incontro - per la fiducia accordata rendendoci partecipi della sua campagna elettorale e per aver abbracciato le nostre proposte. Siamo convinti sia la persona giusta per portare avanti una visione su misura per Sanremo”.