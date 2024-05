Fdi Imperia verso le Europee: domani aperitivo elettorale

Fdi Imperia verso le Europee. In occasione della visita nella Città di Imperia del capodelegazione Fdi al Parlamento Europeo On. Carlo Fidanza e del capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari, il coordinamento cittadino Fdi Imperia organizza “Aperitivo per l’Europa” presso la Pizzeria “La Bonga” in Lungomare Vespucci alle ore 12.30 di venerdì 31 maggio.

Alla presenza dei massimi esponenti liguri di Fratelli d’Italia tra cui il coordinatore regionale On. Matteo Rosso, il Sen. Gianni Berrino, parteciperanno all’incontro l'On. Carlo Fidanza, capodelegazione FDI al Parlamento Europeo e i candidati liguri al parlamento europeo: Stefano Balleari, capogruppo FDI Regione Liguria, Antonella Tosi.

“Una tappa fondamentale quella delle elezioni europee a sostegno dell’azione di Governo del Premier Giorgia Meloni, dice il Sen. Berrino, e per continuare la crescita e il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio della nostra Provincia e della Città di Imperia”.

All’incontro saranno presenti i dirigenti Provinciali del Partito, i dirigenti Provinciali di Gioventù Nazionale e il dirigente regionale EELL Paolo Strescino.