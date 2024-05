Elezioni Sanremo, progetto di Portovecchio da rivedere. Rolando lo aveva già detto un mese fa: “Ma l’opera deve andare avanti”

La giunta comunale ha stoppato la Conferenza dei Servizi per la procedura in corso relativa al progetto definitivo del project financing del porto vecchio. Uno stop che il candidato sindaco del Centrodestra, Gianni Rolando, aveva già invocato un mese fa perché il nuovo progetto rielaborato non appare in conformità con quello originale andato a bando e inoltre presenta numerose criticità.

“Nei miei incontri con gli operatori del porto ho sempre preso l’impegno – ha detto Rolando – di confrontarmi con tutte le associazioni e tutti i lavoratori in modo da effettuare le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze di tutti, sia durante la costruzione del porto sia nella fase finale. Il progetto rielaborato non sembra soddisfare il concetto iniziale di collegamento con la città e inoltre presenta criticità da dipanare. Per questo ho chiesto che la Conferenza dei Servizi venisse rimandata per passare la palla alla nuova Amministrazione. Ora vedo che dal Comune, che aveva sbandierato maldestramente il via libera, mi hanno dato retta. Comunque - continua Rolando - questa opera resta fondamentale per il rilancio della città e collaboreremo perché sia eseguita al più presto, con minori disagi possibili per i cittadini”.