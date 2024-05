Elezioni Amministrative Sanremo: Simone Baggioli "Felice dell'appoggio di Marco Scajola a Forza Italia"

“Sono stato informato dell’impegno dell’amico Marco Scajola e dei suoi più stretti collaboratori nella promozione di Forza Italia alle elezioni europee inoltrando messaggi ad alcuni miei concittadini”.

Sono le parole di Simone Baggioli, coordinatore provinciale degli ‘azzurri’ e candidato alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo. “Una notizia che mi riempie il cuore di gioia anche e soprattutto per l’esame di coscienza al quale si è sottoposto, essendo lui promotore e fidato condottiero del Presidente della Regione Giovanni Toti e del suo partito degli arancioni ricordando bene come, in passato, si diede da fare nel tentativo di annientare politicamente Forza Italia a Sanremo, in provincia e in Regione”.

“Mi auguro che possa anche sostenere Forza Italia alle amministrative a Sanremo – termina Baggioli - pur sapendo del suo concreto appoggio ad altro candidato in competizione con la coalizione di centrodestra ma dato in netta sconfitta dai sondaggi ufficiali. Forza Italia rispetto al 2019 è cresciuta molto sia in termini di percentuale che di presenza sul territorio. Capisco che faccia gola a molti”.