Sanremo: venerdì prossimo lavori di Dea Spa, alcune vie senza corrente nell'immediato entroterra

Serie di lavori sugli impianti da parte di Dea Spa (ex Amaie), dalle 9 alle 12 di venerdì prossimo a Sanremo.

Per eseguire gli interventi, in modo da migliorare la qualità del servizio, è prevista l’interruzione dell'erogazione in Strada Borgo Opaco, dal civico 48 al 176 e in strada Borgo Tinasso, dal civico 156 al 170 (pari) e dal 125 al 197 (dispari).

L’azienda ricorda che gli impianti devono però considerarsi in tensione per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.