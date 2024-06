Gestire al meglio un’attività commerciale fisica: strategia e consigli

Chiunque sia titolare di un’attività commerciale fisica è conscio di quanto sia importante disporre di una pianificazione strategica, alla quale va di pari passo un'efficiente gestione operativa e una costante attenzione alle esigenze del cliente. L’evoluzione del mercato, segnato inevitabilmente dal continuo e costante progresso tecnologico, impone uno spiccato spirito d’adattamento per restare competitivi e garantire la soddisfazione dei clienti.

Quanto la tecnologia sia di fondamentale importanza nel commercio odierno, lo si evince sotto svariati aspetti, che passano, inevitabilmente, anche dal mondo dei pagamenti digitali ed elettronici, diventati indispensabili per chi è titolare di un’attività commerciale fisica. D’altro canto, la maggior parte delle persone effettua acquisti utilizzando la propria carta di pagamento, bancomat, prepagata o carta di credito che sia.

La tecnologia al servizio dei commercianti: come scegliere un POS moderno multifunzione

Dotarsi di un’apparecchiatura POS, quindi, è indispensabile per garantire il successo della propria attività commerciale, dando modo ai propri clienti di poter effettuare comodamente i pagamenti e ottenere la massima soddisfazione nella customer experience. Un POS moderno accelera il processo di pagamento, migliora l’efficienza operativa e riduce i tempi di attesa per i clienti.

Diventa fondamentale, di conseguenza, consultare questa guida ai migliori pos senza commissioni, che può essere utilizzata non solo come strumento di pagamento per i propri clienti, ma anche efficace mezzo di gestione dell’inventario. Grazie a un moderno POS, infatti, è possibile monitorare le vendite, gestire gli ordini di riferimento ed evitare carenze di stock. Il POS del terzo decennio del nuovo millennio non è solo uno strumento di pagamento, ma un vero e proprio alleato per individuare efficaci strategie di vendita e marketing.

L’importanza del marketing per migliorare i profitti della propria attività commerciale

L’importanza delle strategie di marketing è del tutto evidente per attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti. Anche le attività commerciali di modeste dimensioni, devono attuare qualche strategia per restare competitive sul mercato, dove la concorrenza è spietata e richiede l’adozione di comportamenti virtuosi per non vedere diminuito il volume d’affari del proprio business.

La famosa frase “la pubblicità è l’anima del commercio”, è quanto mai veritiera e trova riscontro nella nostra quotidianità. Destinare una parte del proprio budget per una promozione mirata della propria attività, potrebbe risultare utile per migliorare la popolarità della medesima e attrarre nuovi clienti. Una mirata attività promozionale su radio, tv, giornali o piattaforme online, è fondamentale per raggiungere il proprio target di riferimento.

Negli ultimi anni, molte campagne promozionali passano inevitabilmente tramite i Social Media, che consentono di raggiungere un pubblico estremamente vasto e variegato, evitando i costi ingenti di uno spot televisivo. L’utilizzo delle più importanti piattaforme social consente di promuovere i prodotti, condividere notizie e, soprattutto, poter interagire direttamente con i propri clienti o catturare l’attenzione dei potenziali.

Adottare strategia sostenibili pianificando obiettivi ambiziosi

Prima di stabilire una strategia di marketing, però, è indispensabile avere chiari quali sono gli obiettivi mediante un’efficace strategia di pianificazione. Grazie a essa sarà possibile stabilire quali siano gli obiettivi sia nel breve che nel medio e lungo periodo, che verranno disciplinati dopo aver individuato il target di riferimento e aver svolto una dettagliata analisi della concorrenza.

L’individuazione degli obiettivi dev’essere chiara e, soprattutto, sostenibile, evitando di fare il cosiddetto “passo più lungo della gamba”. I traguardi da raggiungere possono essere diversi, ma di tutti di egual importanza per il sano andamento della propria attività fisica commerciale: dal numero dalla crescita delle vendite al miglioramento della soddisfazione dei clienti, passando per l’introduzione di nuovi prodotti e l’espansione della clientela.

Quando ci si pone degli obiettivi, è importante essere ambiziosi e cercare sempre nuove sfide per poter migliorare il proprio fatturato. Ma tutto ciò, però, dev’essere fatto con il “buon senso” del padre di famiglia, evitando di compiere scelte economiche azzardate e controproducenti.

Un’efficace gestione operativa migliora il business di un’attività fisica commerciale

Tutto ciò passa, inevitabilmente, da una sana gestione operativa della propria attività commerciale, in modo che tutte le attività vengano senza alcun tipo d’intoppo. Tra le attività operative più rilevanti rientra la gestione dell’inventario, la manutenzione delle attrezzature, la formazione del personale e la gestione delle relazioni con i fornitori.

Un accurato controllo dell’inventario consente di ottimizzare la gestione degli stock, evitando sia carenze che eccedenze. Un compito, quest’ultimo, che può essere maggiormente agevole ed efficiente mediante l’utilizzo di software, riuscendo a monitorare in real time la quantità di prodotto ed effettuare analisi e previsioni in base alle vendite storiche.

Anche la formazione del personale svolge un ruolo chiave nel successo di un’attività commerciale. L’atteggiamento di chi si trova “faccia a faccia” con i clienti, è di fondamentale importanza per il successo di un’attività, come lo è la motivazione con la quale svolgono la propria mansione. Investire nella loro formazione consente ai dipendenti d’essere sempre aggiornati sulle migliori pratiche di vendita, sul servizio clienti e le nuove tecnologie.