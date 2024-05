Taggia: il Tgv francese fa capolino alla stazione, per ora sono solo corse tecniche di prova (Foto)

Il Tgv (il treno ad alta velocità francese) partirà dalla nostra provincia? No, almeno per il momento, ma la presenza del convoglio transalpino che unisce Nizza con Parigi in 8 ore a Taggia, ha incuriosito molti alcune sere fa.

Al momento, secondo fonti ben informate, si è trattato di una corsa tecnica chiesta e realizzata dall'impresa di trasporto francese ma la speranza di poter vedere il treno partire dalla nostra provincia è da tempo seguita con interesse.

Un eventuale Tgv in partenza da Taggia o Sanremo, infatti, potrebbe garantire trasporti veloci senza bisogno dell’aereo, a chi vive in provincia di Imperia. Ma sarebbe anche un modo per molti turisti francesi, anche dal nord del paese transalpino, per raggiungere le zone di villeggiatura ponentine.

Per ora bocche super cucite sulla presenza del Tgv a Taggia ma la speranza di vederlo viaggiare ufficialmente dalle nostre parti rimane.