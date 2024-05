Elezioni Sanremo, Gianni Rolando: “Più cura del verde per far respirare la città”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando illustra la sua proposta per un miglioramento del verde pubblico: “Valorizzazione dei parchi pubblici e giardini, creando nuovi spazi verdi, promuovendo la biodiversità e offrendo luoghi di svago per le famiglie”. E ancora: “Riforma del Piano del Verde con l’aiuto di figure competenti, incremento della piantumazione degli alberi in ogni zona libera della città, anche grazie alla collaborazione economica di sponsor che avranno una targa con il proprio nome”. E infine: “Il Comune regalerà” un albero ad ogni bambino/a nato/a in città con relativa targa”.