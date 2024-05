Elezioni Sanremo: progetti rivolti alle scuole, il punto di vista della candidata consigliera di Fratelli d'Italia Ethel Moreno

"E’ sempre più importante che un’Amministrazione Comunale si faccia promotrice di progetti educativi rivolti alle scuole cittadine per contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa e per valorizzare il loro ruolo educativo nella crescita dei ragazzi". Ad intervenire sui progetti rivolti alle scuole è la candidata consigliera di Fratelli d'Italia Ethel Moreno che spiega: "Occorrerà lavorare, in collaborazione con le associazioni del territorio, per proporre un elenco di offerte didattiche da sottoporre all’attenzione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado su una serie di aree tematiche.

Ritengo che bisognerà dare particolare risalto a progetti volti ad attrezzare le nuove generazioni contro le dipendenze patologiche, in particolare nei confronti dei dispositivi digitali e dei social network.

Si dovranno sviluppare progetti mirati in materia di tutela dell’ambiente attraverso esperienze dirette sul territorio ed in materia di rispetto verso gli animali, in particolare contro l’abbandono dei cani.

Rilevanza dovrà essere data ai progetti sportivi che permettano ai giovani di conoscere tutte le numerose attività sportive che le associazioni del territorio offrono anche organizzando il trasporto dei ragazzi direttamente presso gli impianti sportivi e prevedendo delle borse di studio per i ragazzi meno fortunati.

Ritengo che sia formativo nello sviluppo dei ragazzi anche proporre alle scuole progetti di promozione della lettura con incontro dell’autore del libro scelto, in materia di introduzione a uno strumento musicale che verrà messo a disposizione a partire dalla più tenera età ed, infine, progetti teatrali che potrebbero sfociare in una giornata che coinvolga tutte le scuole.

Sarà poi mio impegno riproporre non solo il progetto 'I bambini scoprono la città' in modo che possano conoscere il patrimonio culturale e storico di Sanremo, ma anche quello di realizzare un piccolo libro illustrato sulla storia di Sanremo e sulle avventure vissute dalla nostra città, pensato per i bambini e ragazzi, con la finalità di unire il passato ed il futuro nella storia cittadina.