'Anima': attraverso la candidata Consigliere Giulia Sepe che interviene su famiglie e bambini

Interviene in questo modo Giulia Sepe , candidata consigliere in Anima , della coalizione civica di Alessandro Mager.

"Sanremo è una città che ama e valorizza le famiglie e i bambini, ma ci rendiamo conto che ci sono diversi aspetti su cui si può intervenire per migliorare alcuni aspetti del quotidiano. Tra questi, da persona che lavora a stretto contatto con famiglie e bambini, uno dei temi che spesso mi viene posto è quello della carenza di spazi idonei per feste, compleanni e momenti di socialità".

"In risposta a questa esigenza, mi piacerebbe che la prossima amministrazione prendesse in esame l'idea di censire alcuni edifici e spazi pubblici che potrebbero essere idonei a tale scopo, anche da un punto di vista di sicurezza, per metterli a sistema e a disposizione delle famiglie che desiderano poter beneficiare di spazi a prezzi accessibili. Tale proposta, da perfezionare a livello burocratico ma sulla falsariga di quanto già fatto con successo dall'amministrazione uscente per favorire la diffusione delle pratiche sportive mettendo a disposizione diversi spazi pubblici, avrebbe a mio parere una forte valenza sociale, favorirebbe le famiglie in una attività pratica e organizzativa, e promuoverebbe anche il senso di comunità e l’utilizzo intelligente delle risorse pubbliche, incoraggiando le famiglie a utilizzare e apprezzare le risorse locali".

"Una proposta di lavoro - termina Giulia Sepe - che va nella direzione di una Sanremo città ancora più accogliente e vivibile per tutti, e ancora più attenta ai bisogni delle famiglie e dei bambini".