Cipressa: giovedì 6 giugno al Ristorante Olivapazza una serata dedicata a Fabrizio de Andrè

Proseguono con successo le serate a tema promosse dal ristorante l’Olivapazza di Cipressa, che propone originali menù abbinati ai i racconti del giornalista Claudio Porchia.

Giovedì 6 giugno alle ore 20.00 è in calendario la prossima serata a tema dedicata a un'icona del mondo cantautoriale italiano, Fabrizio de Andrè. Si potranno gustare piatti ispirati alle canzoni e alla vita del grande cantautore genovese, immergendosi completamente nell'atmosfera dei suoi testi e delle sue melodie. Il tutto grazie ad un menù che prevede piatti semplici, ma gustosi preparati con materie prime di qualità dallo chef Giuseppe Caracciolo.

Si partirà con una deliziosa frittura di pesciolini accompagnata da Panissette con cipollotti ed erbe, per omaggiare la sua canzone "Le acciughe fanno il pallone”.

Come primo piatto, le Lasagne ai quattro tocchi, ispirate alla sua canzone "Creuza de mä".

Il secondo piatto sarà la Cima alla genovese, un piatto tradizionale ligure cui il cantautore ha dedicato una splendida canzone.

E per finire in dolcezza, le Frittelle di mele, in onore della sua canzone "Bocca di rosa".

Per accompagnare il tutto, acqua e Bianco di Portofino alla spina caffè al prezzo di 40 euro a persona.

Per non perdete l'occasione di assaporare piatti unici e di emozionarvi con storie e racconti affascinanti telefonare al 340 586 3721

L’Oliva Pazza si trova a Cipressa in via Garibaldi, 6,