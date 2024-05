Vallecrosia: entro un mese la sostituzione del semaforo all'altezza dell'oratorio Don Bosco

“A seguito de numerosi malfunzionamenti del semaforo pedonale a chiamata, situato sulla via Aurelia, all’altezza dell’oratorio Don Bosco, abbiamo effettuato delle verifiche tecniche, che hanno stabilito che è irreparabile – affermano il sindaco Biasi, l’assessore Fazzari e la comandante della Polizia Locale, D’Agostino, che concludono - appresa l’impossibilità di ripristinarlo, ci siamo subito attivati per sostituirlo con un semaforo nuovo, che sarà attivo nei tempi tecnici strettamente necessari, che sono stati quantificati in circa trenta giorni”.