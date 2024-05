"Di ulivi, vigneti, storie e silenzi": a Camporosso passeggiata con spettacolo itinerante (Foto)

Una camminata all'aria aperta con spettacolo itinerante per raccontare luoghi, storie, tradizioni e personaggi del territorio verrà proposta sabato prossimo, il 25 maggio, a Camporosso.

Per l'occasione il Teatro della Tosse porterà in scena "Di ulivi, vigneti, storie e silenzi", testo e regia di Amedeo Romeo con ideazione e collaborazione ai testi di Emanuele Conte, sui luoghi di Antroposcene. "Sabato pomeriggio organizziamo un evento unico: un trekking teatrale. Un un viaggio emotivo e sensoriale ma anche una passeggiata nella storia e un cammino teatrale per riscoprire un territorio unico e nascosto" - fa sapere l'assessore di Camporosso Cristiana Celi - "I partecipanti cammineranno lungo un percorso che si snoderà a Ciaixe che sarà intervallato da intermezzi teatrali degli attori del Teatro della Tosse".

L'ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria. "E' un evento che rientra nel progetto di Terre del Rossese" - sottolinea Celi - "E' una camminata che si sarebbe dovuta tenere quest'autunno ma che abbiamo dovuto rinviarla a causa del maltempo. La faremo sabato e perciò chi vorrà partecipare dovrà prenotare il proprio posto inquadrando il QR code sulla locandina o iscriversi gratuitamente all'app eventbrite. Vi saranno quattro gruppi da cinquanta persone con partenze scaglionate alle 17, alle 17.20, alle 17.40 e alle 18. Per informazioni si può contattare terredelrossese@gmail.com".